В Стерлитамаке упавший шкаф насмерть задавил семилетнюю девочку
В Стерлитамаке во время ремонта в квартире шкаф упал на семилетнюю девочку. О случившемся сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Башкирии.
Трагедия произошла 29 октября. В результате инцидента ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.
Сотрудники СК осмотрели квартиру, где произошло ЧП, и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти девочки. Сейчас правоохранители допрашивают родителей погибшей. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
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