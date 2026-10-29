В Томске водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаченного проезда
В Томске водитель автобуса напал на подростка-пассажира.
Как сообщает URA.RU, 24 октября 2026 года рулевой маршрутного автобуса применил физическую силу к несовершеннолетнему пассажиру.
По предварительным сведениям, юноша не оплатил проезд. Отмечается, что шофёр вышел из общественного транспорта и набросился на парня с кулаками. Требования остановиться от других пассажиров агрессор игнорировал.
При этом мужчина несколько раз успел ударить ребёнка. Следственный комитет России по Томской области начал проверку по факту случившегося. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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