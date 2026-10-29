11 человек пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой в Ставропольском крае
По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате столкновения маршрутки с грузовым автомобилем на Ставрополье. Об этом пишут «Известия».
Авария случилась в Георгиевском районе. Согласно информации источника, все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, один из них находится в критическом состоянии. Личности жертв и другие подробности случившегося в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что в Архангельской области автомобиль скорой помощи УАЗ вылетел с дороги и перевернулся на крышу, травмы получили несколько человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Вельск — Коноша. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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