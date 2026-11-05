В Башкирии пьяный водитель сбил школьника на нерегулируемом переходе и уехал
В Башкирии пьяный водитель сбил школьника на нерегулируемом переходе. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в мессенджере МАХ.
Авария произошла утром 5 ноября в Нефтекамске. Водитель Kia Rio совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда виновник уехал с места происшествия.
Выяснилось, что за рулём находился 44-летний местный житель. Проверка показала, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — результат освидетельствования составил 0,489 мг/л. В результате аварии мальчик получил тяжёлые травмы и находится в реанимации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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