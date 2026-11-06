В Хабаровском крае мужчина сжёг авто бывшей жены из ревности и снял процесс на видео
В Хабаровском крае мужчина сжёг автомобиль бывшей жены из ревности. Об этом сообщили в канале «Полиция Хабаровского края» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в посёлке Новый Ургал. Автомобиль потерпевшей находился в гараже её бывшего супруга для ремонта. Узнав, что хозяйка машины встречается с его другом, 40-летний мужчина отогнал авто в безлюдное место, облил салон жидкостью для розжига и поджёг, снимая происходящее на телефон.
Владелица автомобиля обратилась в полицию вскоре после того, как получила видео случившегося. Подозреваемого задержали: он признал свою вину и обязался возместить ущерб в 200 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Его телефон изъяли в счёт возмещения ущерба.
Читайте также: