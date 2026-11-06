В Приморье насмерть сбили краснокнижного дальневосточного леопарда

06 ноября 2026, 03:27

В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард погиб под колёсами автомобиля

Фото: iStock/Kevin Richards

В Приморье на трассе Раздольное — Хасан автомобиль насмерть сбил краснокнижного дальневосточного леопарда. В этом районе редкие звери уже гибли под колёсами в 2015 и 2017 годах. Об этом сообщили 5 ноября в Telegram-канале «"Земля леопарда" — дирекция заповедников».





ДТП произошло в тёмное время суток возле села Кравцовка в Хасанском округе. Предварительно, молодой самец перепрыгнул через ограждение и выбежал на дорогу перед легковым автомобилем. Водитель попытался избежать столкновения и выкрутил руль — машина вылетела с трассы и перевернулась. Мужчина получил травмы, животное погибло.



