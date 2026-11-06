В Приморье насмерть сбили краснокнижного дальневосточного леопарда
В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард погиб под колёсами автомобиля
В Приморье на трассе Раздольное — Хасан автомобиль насмерть сбил краснокнижного дальневосточного леопарда. В этом районе редкие звери уже гибли под колёсами в 2015 и 2017 годах. Об этом сообщили 5 ноября в Telegram-канале «"Земля леопарда" — дирекция заповедников».
ДТП произошло в тёмное время суток возле села Кравцовка в Хасанском округе. Предварительно, молодой самец перепрыгнул через ограждение и выбежал на дорогу перед легковым автомобилем. Водитель попытался избежать столкновения и выкрутил руль — машина вылетела с трассы и перевернулась. Мужчина получил травмы, животное погибло.
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Участок, на котором случилась авария, находится за границами нацпарка «Земля леопарда», но рядом с охраняемой территорией, где сосредоточено ядро популяции больших кошек. Дирекция заповедников призвала водителей соблюдать скоростной режим возле лесных массивов, поскольку животным трудно оценить скорость приближающейся машины, а яркий свет фар в темноте их дезориентирует.
Дальневосточный леопард — самый северный и миролюбивый подвид леопарда. Он считается одним из редчайших хищников планеты: сейчас насчитывается всего 223 особи.