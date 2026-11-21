21 ноября 2026, 06:31

В Бразилии освободили домработницу, которую 30 лет удерживали в рабстве

Фото: iStock/PeopleImages

Бразильские правоохранители спасли 62-летнюю женщину, которая почти три десятилетия находилась в рабстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры страны по трудовым вопросам.