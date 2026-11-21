Домработницу спасли после 30 лет рабства
Бразильские правоохранители спасли 62-летнюю женщину, которая почти три десятилетия находилась в рабстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры страны по трудовым вопросам.
Как отметили в ведомстве, домработницу эксплуатировали более 30 лет: она не получала зарплату и «жила в унизительных условиях». Женщина устроилась на работу в семью в городе Эмбу-дас-Артес еще в начале 1990-х. С тех пор она трудилась без выходных, бралась за самую грязную работу, но оплаты так и не дождалась.
Домработница жила на верхнем этаже дома в комнате без вентиляции. Ванной ей пользоваться запрещали, поэтому мыться приходилось из ведра. Как уточнило издание G1, в 1992 году женщина родила ребенка, но его у нее сразу забрали — о судьбе дочери она ничего не знает.
Прокуратура добилась, чтобы работодатели признали нарушение трудовых прав женщины. Теперь они обязаны выплатить ей всю зарплату и обеспечить пожизненную пенсию.
Читайте также: