В Красноярске силовики задержали мэра города Логинова

Владислав Логинов (Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов)

В Красноярске сотрудники силовых структур задержали мэра города Владислава Логинова. Об этом сообщает РИА Новости.



«Логинов задержан», — рассказали агенству правоохранители.

О причинах задержания главы города не сообщается. По информации Mash, предварительно, его допрашивают во 2-м управлении Следкома по особо важным делам.

Должность мэра Логинов занимает с 2023 года. До этого он являлся главой администрации Свердловского и Советского районов Красноярска. К тому же Логинов работал в команде своего предвшественника Сергея Еремина.
Иван Мусатов

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