В Красноярске силовики задержали мэра города Логинова
В Красноярске сотрудники силовых структур задержали мэра города Владислава Логинова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Логинов задержан», — рассказали агенству правоохранители.
О причинах задержания главы города не сообщается. По информации Mash, предварительно, его допрашивают во 2-м управлении Следкома по особо важным делам.
Должность мэра Логинов занимает с 2023 года. До этого он являлся главой администрации Свердловского и Советского районов Красноярска. К тому же Логинов работал в команде своего предвшественника Сергея Еремина.