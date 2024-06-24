Донская полиция ищет стрелявшего на улице в Батайске мужчину

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В городе Батайске Ростовской области на улице Воровского 24 июня произошла стрельба, сообщает областное ГУ МВД. Личность стрелявшего выясняется.
После поступления сообщения о звуках, похожих на выстрелы, полицейские прибыли на место и обнаружили, что неизвестный произвел выстрелы, предположительно из травматического пистолета.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.
Глава администрации Батайска Роман Волошин назвал инцидент бытовым хулиганством и призвал граждан не поддаваться на провокации.
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В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого.
Глава администрации Батайска Роман Волошин назвал инцидент бытовым хулиганством и призвал граждан не поддаваться на провокации.
«Ситуация под контролем», — заявил он в своем Telegram-канале.Читайте также:
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Артем Кузьмин