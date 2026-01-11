Допрос ребенка-свидетеля помог раскрыть убийство 20-летней давности
Следователи раскрыли убийство супружеской пары, совершенное более 20 лет назад на Камчатке. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По версии следствия, в 2003 году Сергей Линков зарезал владельца рыбоперерабатывающего завода и его жену в поселке Пахачи на берегу Берингова моря. Мужчину он ударил ножом четыре раза, а женщину — не менее 15. Затем убийца забрал деньги и ценности, поджег дом и скрылся в другом регионе.
Прямых доказательств тогда не нашли, и дело отправили в архив. Спустя годы следователь по особо важным делам обратил внимание на допрос свидетеля, который на момент происшествия был ребенком. В показаниях содержалась важная деталь, которую нельзя разглашать. Повторный допрос свидетеля привел к раскрытию преступления.
Дальнейшие проверки, следственные эксперименты и судебные экспертизы опровергли алиби подозреваемого. Мотивом стало желание скрывавшегося от правоохранителей Линкова добыть деньги. Мужчину задержали в Ставропольском крае, ему грозит пожизненный срок.
