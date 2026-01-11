Юная россиянка погибла на отдыхе в Таиланде

11 января 2026, 09:30

18-летняя россиянка погибла при столкновении катера с траулером в Таиланде

Фото: iStock/ananaline

Россиянка погибла в результате столкновения прогулочного катера с рыболовецким траулером в Таиланде. Об этом пишет газета Thairath.