Юная россиянка погибла на отдыхе в Таиланде
18-летняя россиянка погибла при столкновении катера с траулером в Таиланде
Россиянка погибла в результате столкновения прогулочного катера с рыболовецким траулером в Таиланде. Об этом пишет газета Thairath.
По данным издания, после происшествия 18-летняя Елизавета С. оказалась в больнице, где вскоре, несмотря на усилия врачей, скончалась. Еще одного туриста госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего в аварии пострадали 19 человек.
Напомним, катер Korawich Marine, на борту которого находились 52 туриста и три члена экипажа, столкнулся с траулером Pichai Samut 1 в Андаманском море недалеко от острова Пхукет. До этого сообщалось об 11 пострадавших.
