Помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой

11 января 2026, 11:16

Помощник машиниста погиб на станции в Амурской области

Фото: iStock/Serjio74

Помощник машиниста погиб на станции Верхний Улак в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ и Дальневосточной транспортной прокуратуры.