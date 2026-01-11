Помощника машиниста зажало между локомотивом и эстакадой
Помощник машиниста погиб на станции Верхний Улак в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ и Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, мужчина вышел из локомотива, не дождавшись его полной остановки. В результате его зажало между боковой частью состава и площадкой эстакады. Пострадавшего госпитализировали, но позже он скончался в больнице от несовместимых с жизнью травм.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК: «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Транспортная прокуратура Тынды проверит соблюдение законов о безопасности движения и эксплуатации железной дороги. Надзорное ведомство также оценит выполнение обязательных норм при организации работы сотрудников ж/д транспорта.
Читайте также: