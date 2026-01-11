Красноярский депутат назвал место и причину пропажи семьи Усольцевых

11 января 2026, 11:00

Кулеш: семья Усольцевых могла заблудиться и замерзнуть в Кутурчинском Белогорье

Фото: iStock/Eerik

Пропавшая в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых могла заблудиться в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом заявил депутат заксобрания региона Алексей Кулеш.





По его словам, которые приводит РИА Новости, на этом хребте нет видимых ориентиров, что затрудняет поиск обратной тропы.

«То есть, когда ты выходишь вверху Белогорья, ты видишь только вершины перед собой, а чтобы вернуться на тропу, у тебя ориентиров нет. Поэтому я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать», — объяснил Кулеш.

«Река Мана омывает с одной стороны Белогорье, но не эту территорию (где пропала семья Усольцевых — прим. ред.). <…> Она действительно и бурная, и глубокая, по крайней мере весной. <…> Но чтобы утонуть в ней, нужно постараться. И идти до нее далеко на самом-то деле», — добавил Кулеш.