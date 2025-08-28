В Москве подросток надругался над 12-летней девочкой на детской площадке
В Москве 16-летний подросток надругался над 12-летней девочкой на детской площадке. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошел в понедельник, 25 августа, во дворе жилого дома по улице Краснобогатырской. В тот день юноша приставал к незнакомой школьнице, принудив ее к действиям сексуального характера.
Отмечается, что сотрудники полиции вскоре вычислили и задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время столичные следователи выясняют точные обстоятельства произошедшего.
