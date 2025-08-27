Достижения.рф

Подросток затащил в кусты украинку возле Эйфелевой башни и изнасиловал ее

Le Parisien: 17-летний ливиец изнасиловал 32-летнюю украинку у Эйфелевой башни
В Париже взяли под стражу 17-летнего подростка, который изнасиловал 32-летнюю гражданку Украины возле Эйфелевой башни в районе Марсова поля. Об этом сообщает портал Le Parisien.



Инцидент произошел в ночь на 25 августа. Согласно информации портала, насильник и женщина были пьяны.

Молодой человек насильно увел жертву в кусты. Крики или плач привлекли внимание патрулировавшей неподалеку бригады полиции Парижа. Правоохранители немедленно задержали подозреваемого.

Им оказался 17-летний юноша из Ливии. Следователям предстоит допросить жертву. На момент происшествия она не говорила по-французски и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Екатерина Коршунова

