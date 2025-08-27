Подросток затащил в кусты украинку возле Эйфелевой башни и изнасиловал ее

27 августа 2025, 10:05

Le Parisien: 17-летний ливиец изнасиловал 32-летнюю украинку у Эйфелевой башни

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Париже взяли под стражу 17-летнего подростка, который изнасиловал 32-летнюю гражданку Украины возле Эйфелевой башни в районе Марсова поля. Об этом сообщает портал Le Parisien.