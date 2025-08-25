Изнасиловал, избил и сбросил в реку: Девушку обнаружили мертвой в одном из регионов РФ

25 августа 2025, 08:32

На Алтае правоохранители задержали мужчину за убийство 18-летней жительницы

Фото: iStock/Fedorovekb

В Алтайском крае правоохранительные органы задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.