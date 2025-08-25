Изнасиловал, избил и сбросил в реку: Девушку обнаружили мертвой в одном из регионов РФ
В Алтайском крае правоохранительные органы задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос об его аресте. По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 августа, когда обвиняемый, познакомившись с девушкой в компании односельчан, предложил отвезти ее домой. Вместо этого он привез ее в безлюдное место на берегу реки, где совершил насильственные действия. После изнасилования мужчина избил девушку, а затем, чтобы скрыть следы преступления, сбросил ее в реку.
22 августа родственники девушки сообщили о ее пропаже. Вскоре после этого поисковые группы, включая правоохранителей и волонтеров, обнаружили тело пропавшей в реке. Расследование продолжается, правоохранители призывают всех, кто может обладать информацией о данном происшествии, обратиться в полицию.
Читайте также: