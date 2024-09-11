DoRzeczy: Вооружённый украинец забаррикадировался в квартире и отстреливался

Фото: istockphoto/Longfin Media
В Польше вооружённый украинец забаррикадировался в квартире в варшавском районе Беляны. Затем он начал стрелять в подъехавших полицейских.
Как передаёт новостной портал DoRzeczy, правоохранители приехали на улицу Кохановского после того, как получили сообщение об агрессивном мужчине, у которого в руках был предмет, похожий на пистолет. Позже выяснилось, что это было пневматическое оружие, которым дебошир угрожал прохожим. Кроме того, у него был нож, уточняют авторы публикации.
Полицейские оцепили район и попросили жителей укрыться в домах. Злоумышленник заперся у себя в квартире, а затем вышел на балкон и начал кидать горящую бумагу и предметы одежды на соседние балконы, выкрикивая что-то на незнакомом языке. Как выяснилось, хулиган был с Украины. Когда правоохранители попытались урезонить мужчину, он открыл по ним стрельбу.
Тогда к операции была привлечена контртеррористическая группа. Силовики взломали дверь и быстро скрутили стрелка из соседней страны. Видимо, задержание было жёстким, потому что украинец сейчас находится в больнице. Допрос и суд предстоят ему уже после того, как он поправится.
Читайте также:
В Польше за два месяца не набрали ни одного человека в «Украинский легион»
Президент Польши разрешил силовикам отстреливать людей безнаказанно
Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины
Полицейские оцепили район и попросили жителей укрыться в домах. Злоумышленник заперся у себя в квартире, а затем вышел на балкон и начал кидать горящую бумагу и предметы одежды на соседние балконы, выкрикивая что-то на незнакомом языке. Как выяснилось, хулиган был с Украины. Когда правоохранители попытались урезонить мужчину, он открыл по ним стрельбу.
Тогда к операции была привлечена контртеррористическая группа. Силовики взломали дверь и быстро скрутили стрелка из соседней страны. Видимо, задержание было жёстким, потому что украинец сейчас находится в больнице. Допрос и суд предстоят ему уже после того, как он поправится.
Читайте также:
В Польше за два месяца не набрали ни одного человека в «Украинский легион»
Президент Польши разрешил силовикам отстреливать людей безнаказанно
Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины
Александр Бойцов