Президент Польши разрешил силовикам отстреливать людей безнаказанно

Фото: сайт ЕС
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который разрешает силовикам в мирное время открывать огонь по людям на границе. Об этом 15 августа 2024 года сообщила глава президентской канцелярии Малгожата Папроцка.
«Я рад возможности подписать закон, который позволит нам лучше и эффективнее защищать границу и другие объекты, а также повысит безопасность польских солдат», – процитировала президента глава канцелярии.
Также по новому закону в Польше вводят понятие «военной операции», которую можно проводить внутри страны без объявления войны.
В документе есть поправки в Уголовный кодекс, которые освобождают от ответственности солдат и пограничников в случае применения ими огнестрельного оружия. То есть польские власти разрешили силовикам стрелять в людей безнаказанно.
Ранее по поводу создания в Польше «зоны смерти» высказался Евросоюз. Речь шла о применении оружия против мигрантов в буферной зоне на границе с Белоруссией. В Европе считают, что закон нарушает международные права человека.
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Лия Мурадьян