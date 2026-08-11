«Пошли на таран»: Пьяный тракторист устроил с полицией гонки по полям Башкирии
В Башкирии полицейские устроили погоню за трактором по полям. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в Нефтекамске. Водитель сельхозтехники находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и сразу привлёк внимание патрульных.
Однако на законные требования остановиться мужчина не отреагировал и резко свернул с дороги в поля, надеясь уйти от преследования. Сотрудники полиции последовали за ним по бездорожью и не сбавляли скорости, несмотря на явное преимущество трактора в проходимости.
В ходе преследования полицейские несколько раз пошли на таран, чтобы заблокировать и принудительно остановить беглеца. В итоге нарушитель не смог скрыться — правоохранители задержали его на месте.
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