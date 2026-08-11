Россиянин заразился неизвестной инфекцией после поездки на автобусе в Лаосе
Российский турист заразился неизвестной инфекцией во время поездки на слипбасе в Лаосе. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Мужчина направлялся в город для активации визы и провёл 18 часов в международном автобусе с лежачими местами.
Он ехал в шортах и без простыни, поэтому его голени постоянно контактировали с креслом. К концу маршрута кожа начала сильно зудеть, затем покраснела и покрылась плотной коркой. На следующий день у россиянина поднялась температура, и он обратился к врачам.
Медики выписали ему мазь, но точный диагноз поставить не смогли. Сам турист предполагает, что причиной инфекции стало кожаное сиденье, с которым его ноги соприкасались в течение долгого времени.
До этого сообщалось об инциденте в Екатеринбурге. Там мужчина попал в реанимацию после укуса паука на балконе.
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