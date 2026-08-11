В Подмосковье девочка потрогала змею за хвост и попала в реанимацию

11 августа 2026, 13:16

Фото: Istock/Leonid Ikan

В Подмосковье гадюка укусила девочку за палец во время прогулки на даче. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Инцидент произошёл на дачном участке в Егорьевске. Ребёнок гулял по участку, увидел в траве змею, принял её за ящерицу и потрогал за хвост.



Рептилия оказалась ядовитой и укусила малышку за большой палец. Мать заметила следы от зубов и вызвала скорую. Медики доставили девочку в реанимацию Егорьевской больницы.

«Благодаря оперативной реакции и родителей, и врачей помощь была оказана без промедления, в так называемое «золотое время», когда она наиболее эффективна. Менее чем через два часа после укуса ребёнку ввели сыворотку и начали интенсивную терапию», — сообщил заведующий реанимацией Сергей Глушков.