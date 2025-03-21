Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации

Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации

Столичные росгвардейцы помогли курьеру, застрявшему на дереве

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы оказали помощь мужчине, попавшему в нестандартную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
В ходе патрулирования в Хохловском переулке правоохранители заметили сидящего на дереве мужчину, который попросил о помощи. Выяснилось, что гражданин, работающий курьером, как обычно доставлял заказ. Однако, когда он вошёл в здание по указанному адресу, дверь захлопнулась, и выйти обратно мужчина уже не смог. Недолго думая, он нашёл способ выбраться: поднявшись на крышу, курьер перебрался на дерево, откуда спуститься уже не смог.

Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии оперативно вызвали спасателей МЧС России, которые благополучно спустили мужчину на землю. Курьеру удалось избежать травм и вернуться к работе.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве

Росгвардейцы задержали пьяную дебоширку, громившую торговый центр в Балашихе

В Москве росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся 8-летнюю девочку
#мчс
#дерево
#курьер
#здание
#мужчина
#сотрудники
#росгвардия
#москва
В Лондоне после взрыва на электроподстанции тысячи людей остались без света
21 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции, в результате которого тысячи людей остались без света. Об этом сообщает Shot.
«Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу», — пишут в telegram—канале.

Происшествие случилось на юго-востоке столицы Великобритании. Начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Сильное пламя побудило властей начать эвакуацию жителей и работников с ближайших территорий. Всего без света осталось 16 тысяч человек. Аэропорт Хитроу закрыт из-за инцидента.

Читайте также:

В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое

МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы

На северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком: почему это произошло и кто виноват
#аэропорт
#происшествие
#пожар
#взрыв
#лондон
#великобритания
#электричество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв, пострадали два человека
21 марта 2025, 04:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека» — говорится в сообщении telegram—канала.

Площадь пожара на ​месте происшествия увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. ​Взрыв привел к выбросу горящей нефти. Повреждены ​три единицы техники. В списке пострадавших двое пожарных. У них зафиксированы легкие ​ожоги и отравление дыхательных путей из-за горящих нефтепродуктов. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

​Для тушения возгорания задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Читайте также:

МЧС: Один человек погиб из-за пожара в хостеле на востоке Москвы

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже. Огонь виден за десятки километров

Украинские беспилотники атакуют волгоградский аэродром Мариновка
#отравление
#мчс
#взрыв
#ожоги
#происшествия
#пожар
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США учительница объяснила обвинение в изнасиловании школьника своей красотой
21 марта 2025, 02:28

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Американская учительница Кристина Формелла не призналась в изнасиловании 15-летнего подростка, а обвинения в свой адрес объяснила тем, что она красивая. Об этом сообщает Daily Star.
Как оказалось, 30-летняя Формеллу разыскивала полиция за сексуальные отношения с учеником. Женщину задержали во время проверки документов, когда ее машину остановили полицейские.

Педагог являлась тренером школьной футбольной команды в городе Даунерс-Гров, штат Иллинойс. Мать одного из учеников нашла переписку, в которой ее сын общается с Формеллой на откровенные темы. Как потом объяснила обвиняемая, она лишь слишком сильно заботилась о подростке.

В итоге женщина подозревается в изнасиловании ученика в классе школы. Все нападки в свою сторону Формелла объяснила тем, что она красивая. Судебное заседание по делу пройдет в ареле.

Читайте также:

Mash: вебкам-студию нашли за стеной государственной детской библиотеки в Москве

Полиция проверит воспитательницу-садистку из Краснодарского края

Думал, что ей 18 и повел в палатку: жизнь 26-летнего парня из Санкт-Петербурга обернулась крахом после веселого корпоратива
#полиция
#педагог
#школы
#женщина
#мать
#заседание
#полицейские
#изнасилование
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: вебкам-студию нашли за стеной государственной детской библиотеки в Москве
20 марта 2025, 18:32

Фото: istockphoto/Dzurag

Вебкам-студию обнаружили за стеной государственной детской библиотеки в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что малолетние модели работали для иностранной аудитории.
Известно, что одну 14-летнюю «актрису» для эксперимента туда направили активисты Молодежного парламента с сотрудниками Центра прав молодежи. На одежде у девушки-подростка была скрытая камера, а наблюдал за ней куратор. На так называемом собеседовании ребенку предложили «пробную смену для иностранной аудитории». Дальше в ход пошли различные бонусы в виде бесплатных психологов «игрушек для работы», контентмейкера, тренера и фотографа.

Привлечь к ответственности владельцев студии пока невозможно в связи с отсутствием факта половых сношений. Ранее стало известно, кого задержали в Ленобласти.

Читайте также:

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» планировали нападения на Красной площади и в синагоге

«Либо со мной, либо мертвой»: бывший парень больше трех часов изощренно пытал девушку. Почему полиция так и не приехала?

Полиция проверит воспитательницу-садистку из Краснодарского края
#мир
#россия
#москва
#криминал
#новости
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленобласти задержали мужчину, пересёкшего границу между Эстонией и Россией по реке
20 марта 2025, 15:30

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который плыл по реке Нарве, разделяющей Россию и Эстонию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, нарушитель плыл из Эстонии, был одет в гидрокостюм. При себе он имел водоотталкивающие чехлы с российскими рублями, фонариком, ключами и зарядным устройством.

Также известно, что мужчина находится в федеральном (межгосударственном) розыске, объявленном МВД России, за незаконные производство, сбыт, пересылку наркотических средств.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Читайте также:

В Турции люди начали «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: преступники заработали более 16 млн рублей на мигрантах

Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве
#мвд
#уголовное преступники
#данные
#мужчина
#пограничники
#ленинградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате