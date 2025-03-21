Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы оказали помощь мужчине, попавшему в нестандартную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
В ходе патрулирования в Хохловском переулке правоохранители заметили сидящего на дереве мужчину, который попросил о помощи. Выяснилось, что гражданин, работающий курьером, как обычно доставлял заказ. Однако, когда он вошёл в здание по указанному адресу, дверь захлопнулась, и выйти обратно мужчина уже не смог. Недолго думая, он нашёл способ выбраться: поднявшись на крышу, курьер перебрался на дерево, откуда спуститься уже не смог.
Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии оперативно вызвали спасателей МЧС России, которые благополучно спустили мужчину на землю. Курьеру удалось избежать травм и вернуться к работе.
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Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии оперативно вызвали спасателей МЧС России, которые благополучно спустили мужчину на землю. Курьеру удалось избежать травм и вернуться к работе.
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Анастасия Чинкова