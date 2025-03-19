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Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве

Росгвардейцы задержали обвиняемого в мошенничестве мужчину в Москве

Видео: пресс-служба Росгвардии по г. Москве

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что росгвардейцы были на маршруте, патрулируя территорию, когда получили соответствующий сигнал.
«В ходе проверки документов стражи порядка установили, что 23-летний гость столицы находится в межгосударственном розыске по обвинению в мошенничестве», — сказано в релизе.
В ведомстве также добавили, что мужчина попытался скрыться при виде сотрудников. Сейчас его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее стали известны подробности истории с пропавшей в Ачинске в Красноярском крае девушкой.

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SHOT: 15-летняя девушка из Ачинска могла стать жертвой мошенников с Украины
19 марта 2025, 12:40

Фото: istockphoto/blinow61

Найденная в Назарово девушка из Ачинска в Красноярском крае могла стать жертвой мошенников с Украины и поэтому инсценировать собственное похищение. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации журналистов, она хотела взять полмиллиона рублей у отца, чтобы откупиться от аферистов.

Девушка-подросток везде передвигалась самостоятельно. Как уточнялось ранее, таксист, подвозивший ее до кладбища, говорил, что пассажирка ехала в одиночестве и ни с кем не говорила, копавшись в телефоне. Когда пропавшую обнаружили, она находилась в съемной квартире. В настоящее время ее везут в полицию для дальнейшего разбирательства.

Перед этим сообщалось об открытии уголовного дела о похищении девушки в Красноярском крае.

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#красноярский край
#украина
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Порваные колготки и любовник? Тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой найдено в гаражах, что с ней случилось
19 марта 2025, 12:18

Сэсэг Буинова (фото: lizaalert.org)

Весной 2024 года в Улан-Удэ при загадочных обстоятельствах исчезла 30-летняя участница конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Яркая блондинка, бизнесвумен и мать двоих детей была популярна в соцсетях и в кругу друзей.

После завоевания титула «Миссис Топмодель — 2024» её популярность возросла, но всего через пять дней после финала её имя оказалось в новостных заголовках по всей стране — она пропала. Что случилось с Сэсэг и подробности её исчезновения — расскажет «Радио 1».

Уехала встретиться с подругами и не вернулась


В тот роковой вечер 11 апреля, закончив домашние дела, Сэсэг позвонила мужу, который находился на вахте в Хабаровске.

«Это был обычный разговор. Она рассказала, мол, убралась, что делают мальчики, попросила денег на продукты. Говорила, что хочет встретиться с подругами, но перед этим возьмет пассажира, чтобы не кататься порожняком. Отговаривал. Но она сказала, что на улице еще светло, бояться нечего. К тому же, это был не первый раз. Обменялись "люблю, целую". И это был наш последний разговор», — рассказал муж Сэсэг Борис.

Около 20:00 она села за руль своего Mitsubishi Outlander, приняла заказ через приложение такси и уехала, оставив сыновей 8 и 10 лет одних дома. Спустя час встретилась с подругами на парковке у кафе. Вскоре она засобиралась домой, но так туда и не вернулась.

Первые улики и поиски


Обеспокоенные близкие забили тревогу, когда Сэсэг перестала выходить на связь. Поиски начались 13 апреля. Сотни людей расклеивали ориентировки и прочёсывали город. Первая зацепка появилась, когда в одном из дворов на окраине Улан-Удэ нашли её автомобиль без номеров, с засохшими каплями крови на стекле. В багажнике лежали снятые госномера. В округе не оказалось камер видеонаблюдения.

Позже в промзоне между железной и автомобильной дорогами обнаружили разбросанные вещи: порваные женские колготки, мужское бельё и чёрную куртку, в кармане которой нашли банковские карты и водительские права на имя Станислава Норбоева — 26-летнего мужчины, который пропал вместе с Сэсэг. Одна из участниц поисков узнала парня на найденных документах. Именно так семья 26-летнего Станислава вдруг осознала, что он тоже бесследно исчез и уже несколько дней не появлялся в арендованной квартире.

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А вскоре последовала новая жуткая находка — криминалисты обнаружили лужу крови неподалеку от оставленных вещей пропавших. С этого момента основная версия следствия изменилась: исчезновение Сэсэг и Станислава стали рассматривать как убийство.

ДНК-анализ подтвердил, что найденные в машине следы принадлежали Буиновой, а вещи из промзоны — Норбоеву. Оказалось, что в ночь исчезновения, около 22:30, женщина свернула не к дому, а к парковке супермаркета. Там её ждал Станислав, с которым она познакомилась за неделю до этого. По одной версии — в ночном клубе, по другой — в спортклубе, где вместе играли в волейбол.

Станислав Норбоев (фото: lizaalert.org)

Станислав сел в машину Сэсэг. Через час к ним присоединился ещё один мужчина. Как только он сел в салон, внедорожник уехал. Последний раз его зафиксировали камеры на перекрёстке — он направился в сторону промзоны, где позже нашли улики. На следующий день после исчезновения в 6:30 утра телефон Сэсэг вышел в сеть неподалёку от крупного торгового центра. Через мгновение он отключился — найти его так и не удалось.

Вся поездка заняла чуть больше часа, что говорит о том, что злоумышленник, заинтересованный в исчезновении Буиновой и Норбоева, успел скрыть следы в ту же ночь.

Версии случившегося


Следователи и близкие до сих пор задаются вопросом: что произошло той ночью?

  • Любовный треугольник и месть мужа. Одна из популярных версий — Сэсэг убил ревнивый супруг. Хотя он находился в другом регионе, не исключено, что он мог организовать преступление. Интерес к этой версии подогрел факт, что Борис Буинов ранее работал в правоохранительных органах и обладал знаниями, как скрыть следы;
  • побег. Некоторые предполагали, что Сэсэг и Станислав сами разыграли исчезновение, чтобы начать новую жизнь. Однако найденные улики опровергают эту версию;
  • криминальная разборка. Были подозрения, что пара могла столкнуться с преступниками. Это объясняло следы борьбы и внезапное исчезновение;
  • связь с конкурсом красоты. Некоторые полагали, что исчезновение связано с её участием в «Миссис Бурятия», ведь всего за несколько дней до пропажи Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия — 2024» и получила титул «Мисс топ-модель».
«Мне уже плевать на мнение людей. Я не обязан доказывать им свою невиновность. Следователи трижды приглашали меня на полиграф, задавали вопросы, мол, почему я так спокоен. Чего они от меня ждут? Что я упаду на колени и буду перед ними рыдать? Я каждый день просыпаюсь с мыслью, что мы вот-вот найдем Сэсэг, у нас с ней было столько планов...», — прокомментировал Борис обвинения в свою сторону.

Обнаружение тел


11 месяцев спустя, в марте 2025 года, сотрудники полиции обнаружили останки двух тел в смотровой яме заброшенного гаража в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Тела были засыпаны мусором и землёй, скрыты под слоем льда.

«Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан», — сообщили в местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов провели повторный осмотр гаражного комплекса после того, как растаял снег. В региональном СК и полиции сообщили, что поиски Сэсэг и Станислава велись без остановки.

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Чтобы восстановить маршрут передвижения их автомобиля, а затем и подозреваемого, оперативники изучили записи сотен камер — как городских, так и частных. В ходе расследования удалось установить гаражный массив, где обнаружили тела двух погибших.

Кооператив, где нашли тела, представляет собой поле с заброшенными гаражами без охраны. Это могло стать удобным местом для сокрытия преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи изучают записи с камер и проводят экспертизы, чтобы установить личность третьего пассажира автомобиля. Расследование продолжается.

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Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово
19 марта 2025, 11:37

Фото: istockphoto/Dzurag

Пропавшая в Ачинске Красноярского края 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово, проинформировал Telegram-канал Kras Mash.
Авторы уточняют, что с ребенком все в порядке. Скоро девушку-подростка доставят в полицию для дальнейшего разбирательства.

Перед этим стало известно, что девушка лично сделала видеозапись на кладбище с извинениями перед «дядей Юрой».

Сообщалось, что полицейские нашли место, где находилась подросток. Кроме того, нашли подвозившего ребенка таксиста.

Со слов водителя, его пассажирка всю дорогу была в телефоне и ни с кем не говорила. На место она ехала в одиночестве. По версии следователей, она подстроила историю с похищением.

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#мир
#россия
#красноярский край
#дети
#подростки
#полиция
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«Я обманула их на 300 тысяч рублей»: тайны пропавшей 15-летней школьницы из Ачинска и что с ней произошло на самом деле
19 марта 2025, 11:30

Фото: iStock/Pawel Kajak

​​​​В Ачинске завершились поиски 15-летней Дарьи Васинеевой, которая 18 марта 2025 года ушла из дома в Юго-Восточном микрорайоне и не вернулась. Спустя пару часов после её исчезновения отец получил в мессенджере видео, на котором испуганная девочка сидит на кладбище и извиняется перед «дядей Юрой» и «дядей Сережей». Попытки связаться с Дарьей не увенчались успехом, а с неизвестных номеров родителям приходили сообщения с требованием перевести 500 тысяч рублей для её освобождения. Подробности – в материале «Радио 1».

Пропажа школьницы из Ачинска: что известно

Все началось 18 марта около 16:00, когда Даша вышла из дома и не вернулась. Спустя два часа её отец получил сообщение, от которого кровь застыла в жилах: на видео, снятом среди могильных крестов, его дочь, вся в слезах, просит прощения у некоего дяди Юры по прозвищу «Комар» и «Вагнера».

«Я обманула их на 300 тысяч рублей», — говорила девочка.
На этом же видео Дарья просила родителей заплатить 500 тысяч рублей неизвестным.

Поиски 15-летней Даши из Ачинска

Родители немедленно обратились в полицию, и с ночи начались поиски Даши по всему Ачинску. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Следователи немедленно направились на городское кладбище, где было снято видео. Они тщательно осмотрели каждый уголок и прочесали землю, но обнаружили лишь следы Дарьи. Других следов на месте не было.

Оперативники опросили таксиста, который подвозил школьницу. По его словам, в машине Даша была одна, сидела в наушниках и что-то печатала на телефоне.

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Пропавшую в Ачинске школьницу нашли

Пропавшую 15-летнюю Дашу нашли в соседнем городе. Школьница уехала в Назарово, где сидела в съёмной квартире. С ней всё в порядке, угрозы жизни и здоровью нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ближайшее время несовершеннолетнюю доставят к следователям, чтобы разобраться в произошедшем.

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#ирина волк
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#школьница
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Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна
Похищенная школьница из Ачинска приехала на кладбище одна и сама записала видео
19 марта 2025, 10:39

Фото: iStock/blinow61

Похищенная школьница из Ачинска сама записала видео на кладбище, где извиняется перед «дядей Юрой». Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на СК.
Уточняется, что правоохранители нашли то самое место у могилы, где стояла 15-летняя похищенная школьница перед камерой. Примечательно, что на нем присутствуют только следы девушки.

Также удалось найти водителя такси, который отвозил Дашу на кладбище. По его словам, она ехала на место одна, ни с кем не разговаривала, но пользовалась телефоном и была в наушниках.

Следствием рассматривается версия о том, что школьница сама все подстроила. На данный момент в ее поисках задействованы более 200 человек.

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#ск
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