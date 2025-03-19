Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве

Видео: пресс-служба Росгвардии по г. Москве
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что росгвардейцы были на маршруте, патрулируя территорию, когда получили соответствующий сигнал.
«В ходе проверки документов стражи порядка установили, что 23-летний гость столицы находится в межгосударственном розыске по обвинению в мошенничестве», — сказано в релизе.В ведомстве также добавили, что мужчина попытался скрыться при виде сотрудников. Сейчас его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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Никита Кротов