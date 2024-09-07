Доцента кафедры философии МГТУ задержали за антироссийские песни в ВК

Фото: сайт СК РФ
В Москве отправили в СИЗО доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана – поводом стали разжигающие вражду антироссийские песни на украинском языке. Об этом 7 сентября сообщил Чертановский суд Москвы.
Сообщается, что преподавателю вменяют часть 2 статьи 282 УК – возбуждение ненависти или вражды по национальным признакам.
Поводом для уголовного дела стали пять украинских песен, которые Александр Нестеренко разместил на своей странице в ВК, пишет ТАСС. Следственный комитет усмотрел в аудиоматериалах признаки побуждения к насилию в отношении русских.
Обыски в квартире преподавателя прошли 3 сентября. По инкриминируемой статье, доценту университета грозит от трех до шести лет колонии.
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«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Нестеренко под стражу», – говорится на сайте суда.
Поводом для уголовного дела стали пять украинских песен, которые Александр Нестеренко разместил на своей странице в ВК, пишет ТАСС. Следственный комитет усмотрел в аудиоматериалах признаки побуждения к насилию в отношении русских.
Обыски в квартире преподавателя прошли 3 сентября. По инкриминируемой статье, доценту университета грозит от трех до шести лет колонии.
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Лия Мурадьян