В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из пистолета

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Возле компьютерного клуба в центре Махачкалы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
«Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева», – подчеркнул он.
В ведомстве добавили, что прозвучало несколько выстрелов.
По словам источника, количество пострадавших в результате инцидента пока не уточняется.
В июне в Махачкале также произошли перестрелки на улицах Ленина и Коокмасова. 23 июня серия нападений произошла в Дагестане. В Дербенте были атакованы православный храм и синагога, а в Махачкале взорван пост ГИБДД. Среди террористов были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.
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Александр Климов