Два человека погибли при пожаре в Одинцово

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Жизни двух человек унес пожар в подмосковном Одинцово, информирует «112». Один человек пострадал. Известно, что тела несчастных найдены на втором уровне парковки, а также между вторым и третьим уровнями.
«Сгорело около 20 автомобилей. Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнём», — говорится в публикации «112».Ранее сообщалось, что на многоуровневой парковке в Одинцово начался крупный пожар. На представленных видеокадрах видно столб дыма на несколько километров. Уточнялось о как минимум одном пострадавшем.
Причины произошедшего выясняются.
Перед этим стало известно о возможной причине смерти россиянина в Таиланде. Его тело было обнаружено в районе пляжа Карон.
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Никита Кротов