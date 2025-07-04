Доверенное лицо Зюганова нашли мертвой в Москве

04 июля 2025, 14:32

В Москве нашли мертвой Ольгу Панченкову, доверенное лицо Зюганова

Геннадий Зюганов ( Фото: www.kremlin.ru )

В Москве найдена мертвой 77-летняя Ольга Панченкова, доверенное лицо главы Компартии Геннадия Зюганова на президентских выборах 2012 года. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.