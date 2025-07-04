Доверенное лицо Зюганова нашли мертвой в Москве
В Москве нашли мертвой Ольгу Панченкову, доверенное лицо Зюганова
В Москве найдена мертвой 77-летняя Ольга Панченкова, доверенное лицо главы Компартии Геннадия Зюганова на президентских выборах 2012 года. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на источник.
Последние несколько дней женщина не выходила на связь, из ее квартиры доносился трупный запах. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали смерть от естественных причин.
Дверь в квартиру была заперта изнутри.
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