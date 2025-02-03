Довлатова, владеющая квартирой в ЖК «Алые паруса», прокомментировала взрыв в доме

Радиоведущая Алла Довлатова проживает в элитном ЖК «Алые паруса», где утром 3 февраля прогремел взрыв. По ее словам, она часто в последнее время замечала «подозрительный контингент» в доме.

«В последнее время часто замечаю подозрительный контингент в нашем жилом комплексе. Речь не только о мигрантах. В целом, количество криминальных происшествий у нас выросло за последние 10 лет. Кто-то в кого-то стрелял, теперь вот взрыв. СМИ пишут о покушении. Раньше жили приличные люди, а сейчас кто угодно может снять квартиру», — пожаловалась Довлатова журналистам.

В доме, где прогремел взрыв, живут многие известные люди, в том числе Анна Седокова, Анна Калашникова, Дана Борисова и Алла Довлатова, которая прокомментировала инцидент журналистам.Напомним, взрыв прогремел утром 3 февраля. Целью покушения стал президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. Он получил серьезное ранение и, по последним данным, скончался в больнице.