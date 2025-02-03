Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве, где купили квартиры Анна Калашникова и Алла Довлатова: что известно, жертвы, видео, версии

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Сильный взрыв прогремел в холле жилого комплекса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб. Подробности – в материале «Радио 1».
Что произошло в ЖК «Алые Паруса» в Москве
Утром 3 февраля поступила информация о взрыве в престижном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство или граната. Сообщается о трех пострадавших.
Согласно предварительным сведениям, взрывное устройство могло быть размещено под потолком. В момент взрыва несколько человек, среди которых была женщина, проходили через холл к выходу из комплекса. Взрыв в холле здания 77 на Авиационной улице произошел в 09:50. На место инцидента прибыл руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижков.
Пострадавшие и погибшие при взрыве в Москве
Позднее стало известно, что в результате взрыва один человек погиб.
Видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»
Версии следствия
По информации SHOT, правоохранительные органы рассматривают версию о покушении в жилом комплексе «Алые Паруса»: один из звонящих в полицию сообщил о взрыве гранаты. В социальных сетях появилась информация о том, что консьерж на допросе рассказал, что взрыв произошел, когда в холл вошел жилец дома с охранниками. Он отметил, что ранее видел погибшего, в том числе по телевизору.
Покушение на главу Федерации бокса ДНР
Целью покушения в престижном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве мог стать Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Согласно информации от SHOT, Саркисян получил ранения. Предполагается, что взрыв произошёл в тот момент, когда он проходил через холл в сопровождении охраны.
Жилой комплекс «Алые Паруса»: что известно
Жилой комплекс «Алые Паруса» — это евродом премиум-класса, расположенный в районе Щукино на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы реки Москвы. Территория комплекса огорожена и находится под охраной. Средняя стоимость квартир варьируется от 31 до 250 миллионов рублей. Среди известных российских знаменитостей, проживающих в этом ЖК, — Екатерина Одинцова, Анна Калашникова и Алла Довлатова.
Стоит отметить, что в апреле 2021 года в фитнес-клубе этого жилого комплекса был застрелен криминальный авторитет Али Гейдаров, также известный как вор в законе Альберт Рыжий, которого СМИ называли «наследником Деда Хасана».
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