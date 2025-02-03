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Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве, где купили квартиры Анна Калашникова и Алла Довлатова: что известно, жертвы, видео, версии

Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сильный взрыв прогремел в холле жилого комплекса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб. Подробности – в материале «Радио 1».

Что произошло в ЖК «Алые Паруса» в Москве


Утром 3 февраля поступила информация о взрыве в престижном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство или граната. Сообщается о трех пострадавших.



Согласно предварительным сведениям, взрывное устройство могло быть размещено под потолком. В момент взрыва несколько человек, среди которых была женщина, проходили через холл к выходу из комплекса. Взрыв в холле здания 77 на Авиационной улице произошел в 09:50. На место инцидента прибыл руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижков.

Пострадавшие и погибшие при взрыве в Москве


По первоначальным данным, количество пострадавших составляло три человека. Однако телеграм-канал SHOT сообщает, что это число увеличилось до пяти.
Позднее стало известно, что в результате взрыва один человек погиб.


Видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»

Версии следствия


По информации SHOT, правоохранительные органы рассматривают версию о покушении в жилом комплексе «Алые Паруса»: один из звонящих в полицию сообщил о взрыве гранаты. В социальных сетях появилась информация о том, что консьерж на допросе рассказал, что взрыв произошел, когда в холл вошел жилец дома с охранниками. Он отметил, что ранее видел погибшего, в том числе по телевизору.


Покушение на главу Федерации бокса ДНР


Целью покушения в престижном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве мог стать Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Согласно информации от SHOT, Саркисян получил ранения. Предполагается, что взрыв произошёл в тот момент, когда он проходил через холл в сопровождении охраны.


Жилой комплекс «Алые Паруса»: что известно


Жилой комплекс «Алые Паруса» — это евродом премиум-класса, расположенный в районе Щукино на границе Серебряного Бора и Строгинской поймы реки Москвы. Территория комплекса огорожена и находится под охраной. Средняя стоимость квартир варьируется от 31 до 250 миллионов рублей. Среди известных российских знаменитостей, проживающих в этом ЖК, — Екатерина Одинцова, Анна Калашникова и Алла Довлатова.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года в фитнес-клубе этого жилого комплекса был застрелен криминальный авторитет Али Гейдаров, также известный как вор в законе Альберт Рыжий, которого СМИ называли «наследником Деда Хасана».

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Столичный СК опубликовал видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса»
03 февраля 2025, 11:33

Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работать на месте взрыва в одном из домов в элитном столичном ЖК «Алые паруса». Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.
«В связи с инцидентом, произошедшим в подъезде жилого дома, расположенного на Авиационной улице в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас следователи и криминалисты с оперативными службами изучают место происшествия. Также начались поиски организаторов и исполнителей теракта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, при взрыве мог погибнуть или получил серьезное ранение президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян. Официально данная информация пока не подтверждена. Однако известно, что основной целью покушения был именно Саркисян.

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По факту хлопка в ЖК «Алые Паруса» возбуждено уголовное дело
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По факту хлопка в ЖК «Алые Паруса» возбуждено уголовное дело
03 февраля 2025, 11:14

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело возбуждено по факту хлопка в столичном ЖК «Алые Паруса». Об этом проинформировали в понедельник, 3 февраля, в ГСУ СК РФ по Москве.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», — добавили в ведомстве.
На месте происшествия сейчас работают криминалисты и следователи. Кроме того, туда выехал глава ГСУ СК РФ по московскому региону Андрей Стрижов.

Перед этим стало известно, что в холле в одном из домов комплекса произошел хлопок. По предварительной информации, один человек погиб, еще четыре пострадали.

Ранее сообщалось, что установили личность погибшего при хлопке в ЖК «Алые Паруса». Подробности в нашем материале.

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Установлена личность убитого при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса»
При взрыве в Москве мог погибнуть создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян
03 февраля 2025, 11:05

Фото: iStock/inga

Во время взрыва неустановленного устройства в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно, погиб президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат», который принимает участие в боевых действиях в Курской области, Армен Саркисян, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Данная информация пока не подтверждена, так как лицо жертвы сильно изуродовано после взрыва. Царьград сообщает, что вывод сделан со слов собственников квартиры, где проживал погибший, которые говорят о том, что сдавали жилье Саркисяну. При этом некоторые СМИ пишут, что Саркисян серьезно ранен, но не погиб, а за его жизнь сейчас борются врачи.

Известно, что Саркисян знаком с командиром батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. 46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он в розыске на Украине, раньше он имел украинское гражданство.

Также ранение получил Олег Каспирович, который ранее был заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. Предположительно, он был охранником Саркисяна. Тело еще официально не опознано.

В настоящее время, к ЖК «Алые паруса» прибыли вертолет санавиации и кинологи. Место происшествия оцеплено.

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Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве — видео
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Теракт в Москве: взрыв прогремел в подъезде дома в элитном ЖК «Алые паруса», есть погибший и раненые
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве в столичном ЖК «Алые паруса»
03 февраля 2025, 10:56

Фото: iStock/Motortion

При взрыве неустановленного устройства в жилом доме в ЖК «Алые паруса» в Москве погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены после взрыва, обрушений не будет, отметили в оперативных службах.

По словам консьержа, взрыв прогремел, когда мужчина, которого он ранее видел по телевизору, с охраной шел через холл на выход из подъезда. Личность погибшего пока не установлена, так как у мужчины сильно пострадало лицо. При этом известно, что пострадали
44-летняя Дарья Карселадзе, 41-летний Сергей Шкрябатовский и 50-летний Игорь Антоненко. У женщины – ранения шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить пока не может. Среди пострадавших – охранники и консьержка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. Другие подробности устанавливаются.

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Обнаружили тело в кроватке: в семье из Красноярского края, где 4 детей погибли от дихлофоса, снова трагедия. От чего умер младенец
03 февраля 2025, 10:40

Фото: istockphoto / globalmoments

В Красноярском крае семья, потерявшая четверых детей, вновь столкнулась с трагедией: 2 февраля мать нашла мёртвым своего трёхмесячного ребёнка. Подробнее о случившемся и о причинах смерти малыша расскажет «Радио 1».

Нашли мёртвым


Семья из села Красная Сопка Красноярского края, пережившая страшное горе осенью 2024 года, снова столкнулась с трагедией. Ранним утром 2 февраля мать обнаружила мертвым своего трехмесячного ребёнка.

Накануне вечером с малышом было все в порядке. Родители уложили его спать, но утром он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами во сне и не смог самостоятельно перевернуться.

«Проснулись, видим, что его вырвало», — рассказал отец погибшего мальчика «МК в Красноярске».

Эксперты не нашли на его теле следов насильственной смерти. Известно, что младенец находился на грудном вскармливании, не имел серьезных заболеваний и не состоял на медицинском учете.

Кроватка погибшего малыша (фото: Прокуратура Красноярского края)

Расследование


На месте трагедии в селе Красная Сопка работает Назаровский межрайонный прокурор. Сейчас ведется процессуальная проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура держит ход расследования под контролем.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранительные органы изучают ситуацию и выясняют, были ли у произошедшего какие-либо виновные.

Для этой семьи гибель трехмесячного младенца стала уже пятой утратой за последние полгода. В сентябре 2024 года четверо детей погибли из-за отравления дихлофосом.

Отравились дихлофосом


21 сентября 2024 года семья из села Красная Сопка столкнулась с ужасной трагедией. Родители и их четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет — почувствовали себя плохо и обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту. Всех срочно госпитализировали, но спасти детей не удалось: в тот же день скончались 13-летний мальчик и шестилетняя девочка, на следующий — 11-летняя сестра, а спустя еще сутки умерла 12-летняя девочка. Родители выжили, несмотря на тяжелое состояние. Мать на тот момент была на девятом месяце беременности.

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Следствие рассматривало разные версии отравления — бытовая химия, зараженные продукты из магазина или еда с собственного хозяйства. Женщина рассказала, что накануне семья ужинала курицей и пельменями из местного магазина «Олимп». Проверка показала, что в этой торговой точке продавали товары без необходимых документов, но случаев массового отравления в селе не зафиксировали.

Экспертиза выявила в организмах погибших детей следы опасных химических соединений, используемых в инсектицидах. Следователи пришли к выводу, что причиной отравления стал дихлофос, которым отец обработал дом от насекомых в день перед трагедией. Мужчина признал свою вину. Ему предъявили обвинение, но пока избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Я распылил равномерно по всем комнатам. Дихлофос маленький, мальчишка у меня съездил на велосипеде, купил даже его. Распылил, вышел тоже», — рассказал отец семейства.

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#трагедия
#дети
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Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве — видео
Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве, погиб человек
03 февраля 2025, 10:18

Фото: iStock/VeroRo39

Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в доме №77 в Москве. Предварительно, пострадало не менее трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, взорвалась граната в холле. Есть разрушения. Shot пишет, что взрывное устройство было заложено под потолком. Оно сработало, когда несколько человек выходили из дома.

СМИ сообщают о пяти пострадавших и одном погибшем. Отмечается, что у всех пострадавших тяжелые травмы. Личность погибшего устанавливается.

По словам консьержа, взрыв прогремел, когда по холлу шел человек с охраной. Ранее он видел его по телевизору. Данная информация официально не подтверждена. Подробности выясняются.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на ул. Авиационная. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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На Камчатке бывший совладелец зверски расстрелял директора гостиницы «Петропавловск»
SHOT: на Камчатке из карабина жестоко расстреляли директора гостиницы «Петропавловск»
03 февраля 2025, 07:12

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В Петропавловске-Камчатском произошло жестокое убийство: директор гостиницы «Петропавловск» Руслан Кузнецов был застрелен в собственном кабинете. Кузнецов скончался на месте от травм. Информацию передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
Предварительно, в директора гостиницы несколько раз выстрелил из нарезного карабина «Вепрь» бывший совладелец отеля Валерий Трофимов. 66-летний мужчина был задержан на месте преступления и является главным подозреваемым. Сейчас его проверяют на состояние опьянения.

Сообщается, что трагедия разыгралась на проспекте Карла Маркса всего пару часов назад (поздней ночью по московскому времени).

Следственный комитет и криминалисты уже работают в гостинице, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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Лобовое столкновение в Тюменской области: ДТП унесло жизнь 17-летней девушки
03 февраля 2025, 06:39

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Трагедия на трассе: молодая девушка погибла в жутком ДТП в Тюменской области. Лобовое столкновение двух автомобилей унесло жизнь 17-летней пассажирки, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Тюменской области».
По предварительным данным, авария произошла из-за выезда на встречную полосу.

Страшная авария случилась в Исетском районе на трассе Курган-Тюмень. 31-летний водитель «Джилли» с прицепом не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где в этот момент двигалась «Лада». Удар был настолько сильным, что юная пассажирка отечественного авто скончалась на месте.

За жизнь водителя и двух других пассажиров «Лады» сейчас борются врачи. Официальные причины ДТП выясняются, но очевидцы утверждают, что столкновение было неизбежным.

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NBC: В Лос-Анджелесе прошел массовый протест против миграционной политика Трампа
03 февраля 2025, 04:18

Фото: iStock/Rawpixel

В центре Лос-Анджелеса прошла акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа. По информации телеканала NBC, участники митинга заблокировали движение на автостраде 101 и прилегающих улицах, растянув плакаты с критикой ужесточения миграционного контроля.
Полиция города заявила, что мероприятие было несанкционированным, а наличие разрешения у демонстрантов не подтверждено.

Протестующие скандировали лозунги, осуждающие действия администрации Трампа в отношении мигрантов. Несмотря на временные перекрытия, движение на автостраде удалось восстановить в кратчайшие сроки.

Власти пока не сообщили о задержаниях или других опасных инцидентах, связанных с акцией.

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