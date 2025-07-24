«Довольно старый»: раскрыта опасность самолетов Ан-24
Заслуженный пилот РФ Базыкин: самолеты Ан-24 довольно старые
Самолеты серии Ан-24 не стоит эксплуатировать, так как их давно не обновляли. Так считает заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин.
Напомним, Ан-24 потерпел крушение 24 июля. Его обломки обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды. На борту было 49 пассажиров, включая пятерых детей. Никто не выжил.
«Серия Ан-24 — практически идеальная модель, но ее много лет не модернизировали. Лучше запретить, мне кажется, полеты на такой технике старой, если мы не в состоянии доводить ее до ума. Мы просто постоянно рискуем пассажирами», — сказал Базыкин «Известиям».
По его словам, полет разбившегося Ан-24 проходил через горную местность, которая осложняется тайгой, и посадка вне аэродрома всегда обернется катастрофой.
В свою очередь авиаэксперт Олег Пантелеев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что при своевременном и качественном ремонте Ан-24 может летать очень долго.
«По результатам многолетних наблюдений у Ан-24 не обнаружено производственно-конструктивных дефектов, делающих невозможной безопасную эксплуатацию таких машин. Все возможные технические проблемы, такие как появление очагов коррозии, трещин, можно своевременно обнаружить и устранить в ходе ремонта», — пояснил Пантелеев.
Он подчеркнул, что самолет сняли бы с рейса, если бы было сомнение в безопасности конструкции самолета.