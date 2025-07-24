Пассажирка разбившегося Ан-24 спаслась, отказавшись от рейса из-за болезни внучки
Россиянка отказалась лететь на самолете Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, из-за болезни внучки и тем самым спасла себе жизнь. Историю Марины Авалян рассказал RT.
По словам брата ее мужа, которые приводит телеканал, когда самолет готовился к вылету из Благовещенска в Тынду, она уже находилась в салоне. Но внезапный звонок от дочери заставил ее покинуть борт. Узнав, что старший ребенок заболел, а младшего не с кем оставить, женщина забрала багаж и вернулась к семье.
Пенсионерка до сих пор не может прийти в себя — из-за шока она даже отключила телефон. По данным телеграм-канала «112», ее все еще не исключили из списка пассажиров.
Напомним, воздушное судно разбилось в этот четверг, 24 июля. Его обломки обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Известно, что в авиакатастрофе погибла семья врачей с внуком и фитнес-тренер с женой и маленькой дочкой.
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