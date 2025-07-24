Пассажирка разбившегося Ан-24 спаслась, отказавшись от рейса из-за болезни внучки

24 июля 2025, 14:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россиянка отказалась лететь на самолете Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, из-за болезни внучки и тем самым спасла себе жизнь. Историю Марины Авалян рассказал RT.