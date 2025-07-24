Названы предположительные причины катастрофы Ан-24 в Приамурье
Летчик-испытатель Заболотский: крушение Ан-24 могла вызвать погода
К авиакатастрофе самолета Ан-24 в Амурской области могли привести погодные условия или неполадка на борту. Такое мнение высказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.
Напомним, крушение пассажирского самолета авиакомпании «Ангара» произошло в четверг, 24 июля. Самолет летел рейсом из Хабаровска в Тынду. На борту было 49 пассажиров, включая пятерых детей. Все погибли.
«Предположительно, во-первых, там сейчас неважные погодные условия. Идет ливневый дождь, хотя ветра и нет, но осадки достаточно серьезные. И там погода резко меняется. Можно узнать, хватало ли топлива. Если что-то произошло, почему пилот молчал? Скорее всего, это было какое-то скоротечное поведение, скоротечный процесс», — предположил Заболотский в беседе с «Известиями».
Он пояснил, что при отказе двигателя Ан-24 мог бы долететь до аэродрома и на одном двигателе. Летчик также предположил, что причиной катастрофы мог стать сложный горный рельеф в той области, поскольку этот самолет не очень хорош для полетов на малой высоте. Однако, если воздушное судно было исправно, то этого произойти не могло.
При этом Заболотский отметил, что Ан-24 является достаточно надежным.
В свою очередь коммерческий директор компании «Лаборатория будущего», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев сказал RT, что причину падения Ан-24 будет выяснять специальная комиссия.
«На мой взгляд, скорее всего, был перегруз или плохие погодные условия — постоянный полёт против достаточно сильного встречного ветра», — считает специалист.
Он также пояснил, что с радаров самолет может пропасть из-за внештатной посадки, отказа бортовых приборов передачи информации или неблагоприятных метеоусловий.