В СК подтвердили отсутствие выживших после крушения самолета в Приамурье
Отсутствие выживших в результате крушения самолета в Приамурье подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Трагедия произошла в четверг, 24 июля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть более двух лиц.
«Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли», — сказала Петренко.На месте трагедии сейчас работают опытные эксперты и криминалисты ведомства. Перед этим СМИ опубликовали первые снимки с места крушения воздушного судна.
Происшествие унесло жизни 49 человек, включая пятерых детей. Кроме того, известно, что упомянутый борт не первый раз попадал в авиаинциденты.