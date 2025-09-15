В Казахстане обнаружили 150 курганов неизвестной цивилизации
В Казахстане во время археологических раскопок в районе города Уральск обнаружили около 150 захоронений. Курганы не были похожи на ранее известные в этом регионе, пишет Archaeology Magazine.
Несмотря на проведенные исследования, культурная принадлежность этих захоронений пока остается неопределенной. Ученые отмечают, что они могли остаться от неизвестной цивилизации.
Найденные курганы имеют уникальную структуру: часть из них отличается прямоугольной формой, а другие состоят из двух соединенных между собой колец. Предварительный анализ позволяет отнести их к раннему железному веку.
