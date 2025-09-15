Фермеры загнали лесников в клетку из-за их нежелания ловить тигра
В Индии фермеры загнали лесников в клетку из-за халатного отношения к поимке тигра
В индийском штате Карнатака протестующие фермеры загнали сотрудников департамента лесного хозяйства в клетку для тигра. Так люди выразили возмущение отсутствием серьезных попыток властей поймать хищника. Об этом сообщает издание Deccan Herald.
Инцидент произошел 9 сентября в округе Чамараджанагар рядом с национальным парком Бандипур. Причиной возмущения местных жителей стало отношение лесников к поимке тигра.
В Ангарске из-за взрыва газа в многоквартирном доме пострадали три человека
Хищник из национального парка задрал теленка в деревне Боммалапура, и фермеры обратились к властям за помощью. Лесники приехали и установили клетку для поимки тигра, однако не предприняли дальнейших действий. Такая халатность возмутила население, ведь животное само себя не поймает.
Освободить сотрудников департамента смогли только прибывшие на место чиновники. Они пообещали немедленно начать операцию по отлову хищника с использованием обученных слонов.
Лидер местной фермерской организации предупредил, что если меры не будут приняты, активисты осадят офис департамента лесного хозяйства.