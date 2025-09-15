Фермеры загнали лесников в клетку из-за их нежелания ловить тигра

15 сентября 2025, 04:07

В Индии фермеры загнали лесников в клетку из-за халатного отношения к поимке тигра

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В индийском штате Карнатака протестующие фермеры загнали сотрудников департамента лесного хозяйства в клетку для тигра. Так люди выразили возмущение отсутствием серьезных попыток властей поймать хищника. Об этом сообщает издание Deccan Herald.





Инцидент произошел 9 сентября в округе Чамараджанагар рядом с национальным парком Бандипур. Причиной возмущения местных жителей стало отношение лесников к поимке тигра.



