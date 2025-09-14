Жительница российского города утонула в море в Абхазии
Жительница Рязани утонула в акватории Гагры в Абхазии. Как сообщили «Известиям» 14 сентября в пресс‑службе МЧС республики, тело обнаружили в море.
Очевидцы рассказали обо всем спасателям. По словам начальника пожарно‑спасательного отряда по охране Гагрского района Давида Бганба, тело россиянки доставили в морг.
Ранее, 28 февраля, агентство Associated Press сообщало, что на Филиппинах во время подводного плавания группу туристов снесло течением. В результате двое россиян погибли. Двое вместе с инструктором сумели всплыть.
Погибших опознали как 29‑летнего Илью Перегудина и 39‑летнего Максима Мелехова. Последнего через час нашли в море без сознания, он позже скончался в больнице. Через некоторое время обнаружили и тело Перегудина, рядом с которым кружили акулы.
