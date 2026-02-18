Достижения.рф

Драка «на камеру»: в Ленобласти молодые люди напали на покупателя в магазине

В Тихвине толпа подростков избила мужчину с пивом ради видео
Фото: Istock / izusek

В Тихвине группа молодых людей устроила драку в одном из магазинов. Об этом сообщает Mash.



По словам очевидцев, двое мужчин зашли в маркет за пивом, а следом за ними в помещение вошла компания подростков, которые начали снимать происходящее на телефоны.

Свидетели утверждают, что молодые люди вели себя агрессивно и спровоцировали конфликт. Вскоре один из покупателей получил удар по голове, после чего потасовка переместилась на улицу.

По словам местных жителей, пострадавшему рассекли лоб бутылкой. Когда драка закончилась, компания направилась к соседнему бару и, как утверждают очевидцы, попыталась спровоцировать новые конфликты. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

