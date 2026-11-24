Драка пассажирок в метро Москвы закончилась переломом носа и уголовным делом
В вагоне московского метро произошла драка между двумя пассажирками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по г. Москве.
Установлено, что на перегоне от станции «Белорусская» до станции «Сокол» между двумя женщинами возник конфликт. В ходе ссоры гражданка 1994 года рождения ударила руками и ногами в голову и туловище пассажирку 1992 года рождения.
Очевидец вмешался в стычку и смог разнять участниц потасовки. Позже медики при обследовании диагностировали у пострадавшей перелом носа. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленницы и задержали её в Зеленограде.
Дознаватель УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ (побои). В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также: