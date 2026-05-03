Драка произошла в центре Петербурга, есть пострадавшие

03 мая 2026, 19:21

МВД: Два человека получили ранения в драке в Петербурге, 10 задержали

В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка, в результате которой два человека получили ножевые ранения, а десятерых участников конфликта задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.





По данным ведомства, инцидент случился в субботу около полуночи в сквере у дома №32 по Суворовскому проспекту. Прибывшие на место полицейские оперативно задержали людей. Двоих фигурантов с колото-резаными ранениями грудной клетки госпитализировали.



Предварительно установили, что причиной конфликта послужили неприязненные отношения между двумя мужчинами, которые для выяснения отношений привлекли подмогу. Всех задержанных доставили в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.



В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



