Драка мигрантов на палках кончилась для каждого колонией

06 апреля 2026, 14:42

В Петербурге 5 мигрантов получили по 1,5 года колонии за драку на палках

В Санкт-Петербурге суд назначил пяти иностранцам наказание в виде полутора лет колонии общего режима за участие в массовой драке.





Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города, инцидент произошел 16 сентября у площади Восстания. Фигурантами дела стали Бактыбек Токтомбетов, Жалолиддин Хайруллаев, Шавкат Хайруллоев, Лутфулл Абдуллаев и Салохиддин Ражабов.



Установили, что они использовали деревянные палки. В результате потасовки один человек получил удары по голове и туловищу.



