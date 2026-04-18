Драка со стрельбой произошла в Ингушетии

18 апреля 2026, 15:11

«Интерфакс»: Драка со стрельбой с участием спортсменов произошла в Ингушетии

Фото: istockphoto/blinow61

В субботу в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии произошла драка с перестрелкой, в результате которой пострадал один человек. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в правоохранительных органах республики.





По информации источника, ранение получил местный житель по фамилии Угурчиев, его госпитализировали. Инцидент случился после того, как в село на двух автомобилях прибыли вооружённые люди.



У частного дома их уже ожидали местные жители, между группами сразу завязалась драка, в ходе которой несколько человек открыли огонь. По предварительным данным, в конфликте участвовали приезжие спортсмены, в том числе серебряный призёр Олимпийских игр по вольной борьбе.



Предполагаемой причиной столкновения стала ссора, произошедшая незадолго до этого в одном из кафе.



