Драка со стрельбой произошла в Ингушетии
В субботу в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии произошла драка с перестрелкой, в результате которой пострадал один человек. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в правоохранительных органах республики.
По информации источника, ранение получил местный житель по фамилии Угурчиев, его госпитализировали. Инцидент случился после того, как в село на двух автомобилях прибыли вооружённые люди.
У частного дома их уже ожидали местные жители, между группами сразу завязалась драка, в ходе которой несколько человек открыли огонь. По предварительным данным, в конфликте участвовали приезжие спортсмены, в том числе серебряный призёр Олимпийских игр по вольной борьбе.
Предполагаемой причиной столкновения стала ссора, произошедшая незадолго до этого в одном из кафе.