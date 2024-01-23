В Люберцах произошла драка со стрельбой

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Жители подмосковных Люберец устроили драку, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, а также слышны звуки, похожие на выстрелы», - говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что в настоящее время выясняются личности участников драки со стрельбой, а также ведутся их поиски для привлечения к ответственности в соответствии с законом РФ.
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