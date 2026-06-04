Драка возле клуба Тимати произошла в Москве, параллельно случилось еще одно преступление

04 июня 2026, 11:38

Якобы разнимавший драку у клуба Тимати в Москве украл Iphone

Фото: istockphoto/blinow61

В Москве у клуба Тимати «Kiki» произошла драка, в ходе которой случайный прохожий, пытавшийся разнять участников потасовки, украл телефон у одного из гостей. Об этом сообщили в оперативных службах.