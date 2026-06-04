Драка возле клуба Тимати произошла в Москве, параллельно случилось еще одно преступление
В Москве у клуба Тимати «Kiki» произошла драка, в ходе которой случайный прохожий, пытавшийся разнять участников потасовки, украл телефон у одного из гостей. Об этом сообщили в оперативных службах.
Компания москвичей отмечала день рождения в заведении известного рэпера. После отдыха друзья вышли на улицу покурить, где неизвестный мужчина начал оскорблять девушек. Словесный конфликт быстро перерос в драку.
В этот момент к месту происшествия подошёл посторонний мужчина, который под видом желающего разнять дерущихся решил получить «вознаграждение за помощь». Он забрал чужой iPhone, выпавший из кармана участника драки. После того как потасовку удалось остановить, злоумышленник скрылся.
Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители разыскивают подозреваемого, прихватившего чужой гаджет под видом миротворца.
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