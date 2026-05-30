Наркоман украл детскую коляску в Кемерове и сдал её в комиссионку

30 мая 2026, 07:38

В Кемерове задержали наркомана, который украл с лестничной клетки детскую коляску

В городе Кемерово наркозависимый вор-рецидивист украл детскую коляску с лестничной клетки многоквартирного дома. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в канале «Полиция Кузбасса» на платформе MAX.





Согласно материалу, 40-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о пропаже детской коляски стоимостью 13 тысяч рублей. Правоохранительные органы выяснили, что имущество похитил 33-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал под суд за кражи и грабежи. Более того, подозреваемый страдает наркоманией.



По предварительной информации, злоумышленник зашёл в подъезд жилого дома в поисках ценных вещей. Он заметил непристегнутую детскую коляску, забрал её и сдал в комиссионный магазин. Мужчину уже задержали, а похищенное имущество вернули законному владельцу.





«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы», — подчеркнули в пресс-службе полиции.