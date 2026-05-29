Мужчина украл из отеля 9 рулонов туалетной бумаги и получил штраф

Фото: iStock/Pixmike

В Малайзии мужчина якобы украл девять рулонов туалетной бумаги из отеля и получил штраф. Об этом сообщает Malay Mail.



56-летнего Патрика Чау привлекли к ответственности в малайзийском штате Сабах. Мужчину задержали за кражу девяти рулонов туалетной бумаги.

Установлено, что Чау был замечен выходящим из туалета в одном из отелей и направлявшимся к парковке. В ходе расследования полиция не смогла подтвердить, что изъятая бумага действительно принадлежала отелю, так как на рулонах не оказалось никаких опознавательных знаков.

Сам Чау не смог предоставить убедительных объяснений, откуда у него появились эти предметы. Суд признал мужчину виновным в мелком правонарушении и вынес приговор в виде штрафа в размере 12 долларов.

Екатерина Коршунова

