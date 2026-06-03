Работники-иностранцы украли со склада в Пушкине товары на 1,5 млн рублей
Четверо приезжих из ближнего зарубежья, работавших на складе одной из компаний в Пушкине, украли оттуда мобильные телефоны общей стоимостью более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о краже подал представитель компании. Сотрудники полиции сумели вычислить и задержать всех четверых подозреваемых.
«Злоумышленники признались, что устроились на склад для того, чтобы обокрасть его. Похищенное они собирались продать», — говорится в сообщении.До суда задержанных оставили под стражей.
Ранее сообщалось, что в Москве жертвами ограбления стали двое 18-летних квадроберов: преступники, угрожая ножом, забрали у них маски и лапки. Ущерб составил 37 тысяч рублей.