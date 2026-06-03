Работники-иностранцы украли со склада в Пушкине товары на 1,5 млн рублей

03 июня 2026, 15:10

оригинал Фото: istockphoto.com/blinow61

Четверо приезжих из ближнего зарубежья, работавших на складе одной из компаний в Пушкине, украли оттуда мобильные телефоны общей стоимостью более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление о краже подал представитель компании. Сотрудники полиции сумели вычислить и задержать всех четверых подозреваемых.





«Злоумышленники признались, что устроились на склад для того, чтобы обокрасть его. Похищенное они собирались продать», — говорится в сообщении.