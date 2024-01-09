Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу «Орелнефтепродукт» в Орловской области

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Дрон-камикадзе попытался совершить атаку на российскую нефтебазу «Орелнефтепродукт», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, попытка атаки была совершена около 30 минут назад.
Дрон-камикадзе влетел в резервуар с топливом на нефтебазе «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в городе Орёл.
По предварительной информации, в результате атаки возгорания не последовало, пострадавших также нет.
Напомним, в минувшее воскресенье, 7 января, дежурные системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорий Брянской области, об этом сообщили глава региона Александр Богомаз.
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Дрон-камикадзе влетел в резервуар с топливом на нефтебазе «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в городе Орёл.
Напомним, в минувшее воскресенье, 7 января, дежурные системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорий Брянской области, об этом сообщили глава региона Александр Богомаз.
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Евгения Парфентьева