Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план атаки РФ миллионами дронов

Во время обстрела ВСУ посёлка Чаплинки Херсонской области погибли три сотрудника клиентской службы Социального фонда РФ. Одна из них была работником Пенсионного фонда Тихвинского района Ленинградской области, а другая трудилась в отделении фонда в Невском районе Санкт-Петербурга.