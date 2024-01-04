Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план атаки РФ миллионами дронов

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Украина не сможет заполнить российское небо миллионами атакующих беспилотных летательных аппаратов, как это планировалось. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его словам, киевские чиновники получили достаточные средства для организации производства и ввода в эксплуатацию необходимого для ведения боевых действий современных беспилотников. На деле же необходимые мощности так и не были развёрнуты, а полученные средства по украинской традиции просто разворованы, заключил отставной генерал.
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Александр Бойцов