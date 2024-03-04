Дрон с итальянским двигателем обнаружен на территории Петербургского нефтетерминала

Фото: istock / aapsky
На территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили беспилотник с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества. Об этом информирует Телерам-канал Shot.
По данным издания, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия во время обхода заметил дрон с оторванным крылом и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место экстренные службы установили, что БПЛА самолётного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа произведен итальянской фирмой Gilardoni.
Беспилотник обезврежен, его фрагменты переданы на экспертизу. Взрыва из-за падения дрона не последовало, поэтому никто не пострадал.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Читайте также:
В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
Россиянину дали пожизненное за тройное убийство, совершенное 24 года назад
Беспилотник обезврежен, его фрагменты переданы на экспертизу. Взрыва из-за падения дрона не последовало, поэтому никто не пострадал.
Читайте также:
В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
Алина Юрчак