Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

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Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел в жилом комплексе премиум-класса «Лазурные небеса» в Советском районе города. Попадание БПЛА вызвало пожар, на верхних этажах многоэтажки есть дым.
На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.
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Екатерина Коршунова